Schianto a Desio, 17enne gravissimo: centrato in moto da auto pirata

Gravissimo incidente stradale a Desio, in via Milano, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 novembre. Un ragazzo di 17 anni, in sella alla sua moto (125 cc), è stato portato al San Gerardo di Monza in condizioni molto serie. Stava rincasando ed era ormai a pochi metri dalla sua abitazione quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Coupé.

Il 17enne sarebbe stato sbalzato dalla moto fin sul tetto dell'auto, che poi è fuggita dal luogo dell'incidente. A trovare il giovane una squadra di passaggio dei vigili del fuoco, che ha avvertito i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno poi trasportato il giovane al pronto soccorso, dove i medici lo hanno sottoposto a una delicata operazione per salvargli la vita.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In via Milano anche i carabinieri del radiomobile di Desio, che hanno ritrovato (a qualche centinaia di metri) la vettura incidentata e il suo conducente, anch'egli ferito ma in modo lieve. I sanitari lo hanno portato all'ospedale di Desio per sottoporlo al necessario test dell'alcol. I carabinieri lo hanno poi portato in caserma in stato di fermo per interrogarlo.

La sua posizione è al vaglio dei militari, non si esclude una denuncia per omissione di soccorso o anche un provvedimento più grave.