Milano, travolge una donna con un furgone a noleggio e fugge: caccia al pirata della strada

E' caccia al pirata della strada che venerdì sera ha investito una donna e poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.

L'incidente è avvenuto in zona Porta Romana a Milano, in via Giorgio Vasari. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un furgone a noleggio l'ha travolta.

Dopo l'incidente, è stata portata in ospedale e, subito dopo essere stata dimessa, ha denunciato la vicenda agli agenti della polizia locale fornendo loro anche parte del numero di targa del veicolo che l'aveva investita. Gli investigatori sono ora alla ricerca della persona alla guida del furgone.