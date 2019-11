Incidente a Brera, donna travolta da un'auto: in prognosi riservata

Paura a Brera nel pomeriggio di lunedì 25 novembre per una giovane donna investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15:30 in via San Marco, a pochi passi dalla sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul posto sono accorsi polizia locale e 118, con un'ambulanza che ha trasportato la ragazza in ospedale, in codice rosso.

A causa della violenza dell'impatto, la vittima, 33 anni, ha riportato diversi traumi gravi su tutto il corpo. Al momento dell'arrivo dei soccorritori però era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto i soccorritori del 118 hanno trasportato la 33enne all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando la strada quando un'auto l'ha travolta.