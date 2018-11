Giovane alla guida di una Bmw DriveNow fa inversione e uccide una donna: l'incidente

E' morta ufficialmente poco dopo l'arrivo in ospedale, anche se i soccorritori del 118 l'avevano portata via dal posto dell'incidente - via Generale Edoardo Chinotto a Milano - già in arresto cardiaco. Il suo cuore non si è più ripreso. Roberta C., una donna italiana di 58 anni, è stata travolta mentre era alla guida della sua moto Kawasaki.

Ad ucciderla è stata una Bmw del servizio di car sharing DriveNow, guidata da un giovane di 24 anni. Il ragazzo, stando a quanto accertato dalla polizia locale, avrebbe fatto un'inversione di marcia senza dare precedenza.

L'impatto, rivelano i 'ghisa' che hanno fatto i rilievi, è stato brutale. La Bmw ha centrato in pieno la motocicletta: alle 19.49 di giovedì. La donna, residente a Milano, ha battuto il volto con violenza probabilmente contro l'asfalto.

I medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con un'automedica e un'ambulanza, hanno riferito a MilanoToday, di un trauma facciale importante. Il personale sanitario ha provato a rianimarla prima sul posto e durante il trasporto all'ospedale San Carlo, inutilmente.

Da piazzale Beccaria mandano diverse pattuglie per fare i rilievi e gestire il traffico in zona Bande Nere, rallentato per l'episodio. La dinamica è chiara fin dal principio. La moto e l'auto vengono sequestrate. Per il ragazzo 24enne alla guida del car sharing, un italiano, potrebbe configurarsi l'accusa di omicidio stradale.