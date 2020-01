Incidente in via della Commenda, sbanda con l'Enjoy e si ribalta contro un'auto in sosta. Foto

Incidente giovedì pomeriggio in via della Commenda, in centro a Milano. Pochi minuti prima delle 15, per cause ancora tutte da accertare, un automobilista ha perso il controllo di una Enjoy - una delle Fiat 500 rosse a noleggio - ed è finito con l'auto ruote all'aria.

La macchina in sharing ha terminato la propria corsa restando in equilibrio su un fianco e andando ad "appoggiarsi" contro una city car elettrica Renault che era in sosta a bordo carreggiata. Teatro del singolare incidente è stato il tratto di strada, tutto in rettilineo, che "scorre" proprio davanti alla clinica Mangiagalli.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli equipaggi di due ambulanze del 118. Stando a quanto appreso, l'unico ferito è un uomo di settantacinque anni, che è stato accompagnato in codice verde al Policlinico: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

In via della Commenda hanno operato a lungo anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.

Foto - L'incidente