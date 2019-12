Incidente a Milano, taglia la strada al filobus e si schianta contro la 91: sei passeggeri feriti

Sei passeggeri all'ospedale: due al Fatebenefratelli, quattro a Città Studi. Fortunatamente tutti in codice verde. È il bilancio di un incidente avvenuto tra un filobus della linea 91 e un'auto in viale Lancetti a Milano nel primo pomeriggio di martedì 3 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30 all'altezza di via Stelvio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Locale ma secondo quanto riferito dal comando di piazza Beccaria sembra che l'auto abbia tagliato la strada al filobus, l'autista ha fatto di tutto per cercare di evitare l'impatto, ma lo schianto è stato inevitabile.

Nell'incidente sono rimasti coinvolte sei persone, donne e uomini tra i 25 e 67 anni; soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, sono stati accompagnati per accertamenti nei due nosocomi di Milano. Nessuno di loro sembra aver riportato gravi ferite o traumi. Sul posto è intervenuta anche l'Atm con il suo personale.

Ripercussioni sulla mobilità

A causa dell'incidente si sono verificati rallentamenti in viale Lancetti all'altezza di via Resegone, come reso noto dal servizio mobilità di Palazzo Marino.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale Atm aveva deviato (fino alle 14.50) la linea del tram 2 che faceva capolinea in via Farini/Stelvio.