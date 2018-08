Incendio sull'Autostrada A8: le fiamme distruggono un furgone all'altezza di Lainate

Un furgone è stato devastato dalle fiamme la mattina di mercoledì, lungo l'Autostrada A8, all'altezza di Lainate.

L'incendio - sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco - è stato domato dai pompieri. Non ci sono state persone ferite, né intossicate.

Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato in direzione Varese, a partire dalle 7.30. L'episodio è avvenuto nel tratto tra Fiera Milano e Barriera di Milano Nord.