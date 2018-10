Incidente a Vertemate: schianto tra una moto e un'auto, grave centauro di 38 anni

Grave incidente stradale a Vertemate con Minoprio nella serata di domenica: per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate in via provinciale per Bregnano, all'altezza del civico 9 poco prima delle 19, racconta QuiComo.

Secondo la prima ricostruzione, l'auto, una Nissan Micra guidata da una donna di 38 anni canturina ma residente a San Fedele Intelvi, mentre percorreva la provinciale 31 Vertemate-Bregnano alla rotatoria si è scontrata con la moto guidata da un uomo anche lui di 38 anni, nato a Monza ma residente a Solaro, in provincia di Milano.

Un impatto terribile: distrutta la moto, ferito in maniera grave il motociclista. A Vertemate i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Sul posto un'ambulanza della croce rossa di Grandate.

Il personale medico ha ritenuto necessario richiedere anche l'intervento dell'elicottero del 118 per velocizzare i soccorsi. Il 38enne è stato portato in gravissime condizioni in elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.