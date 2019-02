Milano, perde il controllo dell'auto, sale sul marciapiede affollato e si schianta: tre feriti

"Una macchina ha perso il controllo, è salita sul marciapiede e si è schiantata, spaventando tutte le persone presenti sul posto, molto affollato a quell'ora". Questo il racconto di una lettrice di MilanoToday, che ha assistito all'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente avvenuto il 18 febbraio, verso le 3 del pomeriggio, in viale Monte Ceneri. Sul posto sono accorsi il 118, con due ambulanze, e la polizia locale.

(Video di Sofi Baudino)

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: due donne di 25 e 43 anni - che erano a bordo di una Fiat 550 - e un uomo di 36. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all'ospedale Policlinico e al Sacco di Milano, in codice giallo. Tanta la paura per i testimoni dell'impatto, che hanno visto piombare improvvisamente sul marciapiede l'auto, una Opel Meriva grigia.

La 25enne, portata poi in Questura perché senza documenti, è in realtà risultata una 50enne cubana ricercata perché accusata di un omicidio avvenuto in Perù nel marzo del 2006.