Incidente a Rozzano, Suv "impazzito" sbanda e "vola" sul marciapiede: due donne travolte

Il suv che sbanda e attraversa le due corsie. Lo stesso suv che sale sul marciapiede e finisce lì la propria corsa, travolgendo due persone.

Grave incidente martedì mattina a Rozzano, dove un uomo di 74 anni alla guida di una Nissan Qashqai ha investito due donne, due cinquantenni. Teatro dell'incidente, avvenuto poco dopo le 11, è stata via Alberelle.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente non è più riuscito a controllare la propria macchina ed è "volato" sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano le signore.

Soccorse dagli equipaggi di tre ambulanze e un elicottero del 118, le donne sono state portate in ospedale: una è finita in codice verde al Policlinico, mentre l'altra in codice giallo all'Humanitas. Nonostante lo spavento, le loro condizioni non sono gravi.

In pronto soccorso, a Rozzano, è finito anche il 74enne, ma soltanto a scopro precauzionale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale.