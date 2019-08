Incidente a Buccinasco, ragazzo di 22 anni investito da un'auto in via Emilia: è grave

Grave incidente martedì pomeriggio a Buccinasco, dove un ragazzo di ventidue anni - un egiziano residente a Milano - è stato investito da un'auto mentre attraversava in via Emilia.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 18.15, a breve distanza dall'incrocio con via Lazio. Il giovane - non è ancora chiaro se si trovasse sulle strisce pedonali - è stato centrato da una Opel Corsa guidata da un 24enne della zona ed è finito con violenza sull'asfalto, restando immobile a terra.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 22enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono gravi e al momento la prognosi è riservata.

In via Emilia per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Buccinasco, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e valutando eventuali responsabilità del conducente della macchina, che si è comunque immediatamente fermato a prestare soccorso alla vittima.