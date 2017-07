Incidente a Inzago: ubriaco dopo una festa, rincasa sulla propria bici e cade, grave 16enne

Dopo una festa con gli amici, si è messo alla guida della propria bici nonostante fosse ubriaco. Ed è probabilmente per questa ragione che poco dopo, in via Cascina Morosina a Inzago (Milano), ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo la testa con violenza sull'asfalto. Il ragazzo, un 16enne del posto, è stato soccorso e portato in ospedale in gravi condizioni, la prognosi è riservata.

E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo l'una. Nel luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Il ferito - riferiscono della centrale operativa - aveva un trauma frontale molto importante, era molto agitato e per sedarlo è stato intubato.

I carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda hanno fatto i rilievi dopo l'incidente. Secondo la loro ricostruzione, lo stato psicofisico del 16enne era evidentemente alterato dall'uso di sostanze alcoliche. Avrebbe fatto tutto da solo.