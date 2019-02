Schianto sulla Valassina a Cinisello: Lamborghini travolge due auto

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di sabato 9 febbraio a Cinisello Balsamo in viale Brianza, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in direzione nord. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzogiorno meno dieci e ha coinvolto in tutto tre autovetture tra cui una fiammante Lamborghini il cui conducente, secondo quanto riferito dai primi accertamenti, ha perso il controllo dell'auto (complice, forse, l'alta velocità, ma questo è un dettaglio ancora da appurare).

La Lamborghini è andata a travolgere altre due vetture: una di queste si è ribaltata nella carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Milano, i sanitari del 118 con diverse ambulanze e la polizia locale di Cinisello per i rilievi dell'incidente e dirigere il traffico, che è andato in tilt anche a causa del restringimento di carreggiata, passata a una corsia in direzione nord.

Illese le persone a bordo della Lamborghini. Una donna di 43 anni, a bordo dell'auto ribaltata, è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Nella terza auto una famiglia con un 28enne, una 32enne e un bambino di un anno. I sanitari hanno visitato tutt'e tre e hanno portato al pronto soccorso la 32enne con il figlio.