Incidente a Sesto San Giovanni: travolta da un autobus davanti la stazione, morta 60enne

E' morta poco dopo l'arrivo in ospedale, dov'era stata trasportata in condizioni disperate dopo essere stata travolta da un autobus davanti alla stazione di Sesto San Giovanni (Milano). A confermarlo a MilanoToday, è la polizia locale, che sta facendo i rilievi per capire la dinamica del grave incidente stradale.

Grave incidente davanti la stazione a Sesto San Giovanni

L'episodio è avvenuto in piazza Primo Maggio, da dove partono tutti i bus a lunga percorrenza, alle 8.55 di sabato. A dare per la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha ricevuto diverse chiamate da parte dei testimoni. Una donna di 60 anni è finita sotto le ruote di uno dei pullman.

Sul posto, i medici intervengono con un'ambulanza e un'automedica, per la 60enne c'è poco da fare: ha, spiegano dalla centrale operativa, un gravissimo trauma cranico e facciale. Morirà all'arrivo all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni.

La dinamica è affidata agli agenti della locale di Sesto. Diverse pattuglie hanno isolato la zona per fare i rilievi e capire com'è avvenuto l'incidente. Pare che la compagnia di pullman coinvolta nell'incidente, stando alle prime informazioni, sia Autoguidovie.