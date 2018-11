Incidente in autostrada, schianto fra auto e un furgone: un morto e un ferito gravissimo. Foto

Disastro venerdì mattina sull'autostrada A4 Milano-Venezia. Alle 12.40, per cause ancora in corso di accertamento, quattro mezzi - tre macchine e un furgone - si sono schiantati tra loro nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Cavenago, in direzione Milano.

Pesantissimo il bilancio dello schianto: un uomo di trentacinque anni, sbalzato fuori dalla sua vettura, è morto praticamente sul colpo. Gravissimo un ragazzo di ventisette anni, finito al Niguarda in codice rosso con un trauma alla schiena. Illesi, invece, un ventenne e un trentunenne, che erano sugli altri due mezzi e che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Stando ai primissimi accertamenti, lo schianto ha coinvolto una Mercedes e un furgone, che si è poi ribaltato. Altri due veicoli che procedevano dietro si sarebbero a loro volta scontrati, probabilmente per evitare il primo incidente.

L'A4 - ha informato Autostrade - è chiusa nel tratto tra Bergamo e Cavenago verso Milano. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si sono formati 5 km di coda. Per lo stesso motivo sono state chiuse anche le entrate di Trezzo, Capriate e Dalmine. Dopo l'uscita obbligatoria di Bergamo, a ridosso della quale si è formato 1 km di coda, chi è diretto verso Milano dovrà seguire per Treviglio e successivamente la Bre.Be.Mi. Tra il bivio per l'A58 Teem e Trezzo in direzione di Brescia, coda di 3 km Per i curiosi".

Sulla A4 sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze, un elicottero e l'auto medica.