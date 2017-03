Schianto frontale tra un’auto e una moto sulla provinciale: morto un 36enne milanese

Dramma domenica mattina sulla strada provinciale della Valle Seriana, teatro di un incidente costato la vita a un ragazzo di trentasei anni originario del Milanese.

La vittima - Andrea Meroni, nato a Cernusco sul Naviglio e residente a Pozzo d’Adda - si è schiantata con la sua Yamaha M1 contro una Fiat Punto all’altezza di una rotatoria a Casnigo, nel Bergamasco.

Per lui, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare: nella caduta ha riportato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato nessuno scampo.

Milanese di origine, dopo cinque anni trascorsi in America, Andrea si era da poco trasferito a Selvino, dove gestiva insieme al padre una palestra di Karate. Cintura nera, proprio le arti marziali e le motociclette erano le sue più grandi passioni.

Pochi mesi fa, sul suo profilo Facebook, entusiasta aveva presentato a tutti il suo ultimo acquisto: quella M1 con la quale si è schiantato domenica mattina trovando la morte.