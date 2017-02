Falciato da un'auto mentre cammina sulla Provinciale per andare a un rave party

Un ragazzo di 33 anni (residente a Piacenza) sarebbe stato ucciso e falciato da un mezzo mentre, insieme ad altre persone, stava raggiungendo un capannone per una festa.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il giovane era diretto a un rave party in zona Lungavilla, intorno alle 23 di sabato notte, sulla Sp1, all'altezza di Molino Lauzi.

Nella zona c'era una fitta nebbia. Per cause da accertare un'auto, guidata da un ventenne, l'ha colpito con violenza, scaraventandolo a terra, mentre lui camminava sulla carreggiata nel buio. Nonostante la rapidità dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati. Il ragazzo è morto sul colpo.

Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto un'ambulanza. Ora le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.