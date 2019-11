Milano, incidente in viale Fulvio Testi: uomo travolto e ucciso dal tram della linea 31

Incidente in viale Fulvio Testi a Milano. Un uomo di 45 anni è stato travolto e ucciso da un tram della linea 31 nella serata di venerdì 29 novembre.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Bignami, capolinea della linea M5, intorno alle 19.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto ricostruito da MilanoToday sembra che il 45enne stesse attraversando viale Fulvio Testi dal lato dispari verso quello pari quando, una volta arrivato sulla corsia riservata ai tram, non si è accorto del mezzo che stava viaggiando in direzione Cinisello. Il macchinista ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto ma purtroppo non è servito a nulla.

Le condizioni del 45enne sono subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno sollevato il tram ed estratto il corpo del 45enne ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Incidente in via Novara, grave una donna

Poco prima, intorno alle 17 di venerdì, era avvenuto un altro grave incidente in via Novara a Milano: un uomo e una donna sono stati travolti da una Toyota Yaris guidata da una 37enne mentre aspettavano il bus alla pensilina all'altezza del civico 97. La 57enne è stata ricoverata al Niguarda in codice rosso e le sue condizioni sono disperate, meno gravi, invece, le condizioni del 66enne.