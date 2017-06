Incidente stradale sulla statale: bicicletta travolta da una moto

Tanta paura nella notte per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e una bicicletta sulla statale Varesina, all'altezza di Caronno Pertusella (Varese) in direzione Origgio. Lo scontro è avvenuto intorno a mezzanotte ed è stato ricostruito dal quotidiano IlSaronno.it.

In sella alla bici c'era un ragazzo di vent'anni che ha deciso di attraversare la strada, all'altezza di una rotonda. In quel momento è sopraggiunta la moto con in sella due persone. Inevitabile l'impatto tra i due mezzi.

Il ciclista è stato sbalzato sull'erba dell'aiuola al centro della rotonda. I due quarantunenni (uomo e donna) in sella alla moto sono invece caduti per terra. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118. I tre feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.