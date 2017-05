Milano, incidente sulla Tangenziale Ovest, tir si schianta contro un'auto: traffico in tilt

Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nel pomeriggio di lunedì 29 maggio dove un camion si è schiantato contro un'automobile. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.20 nel tratto tra Assago e Rozzano (direzione Sud).

Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza sono rimasti feriti tre uomini di 36, 38 e 45 anni. In un primo momento le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso tre ambulanze e un'automedica. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un'autogru e un'autopompa.

Traffico in tilt. Milano-Serravalle, che gestisce la tangenziale, segnala code in entrambi i sensi di marcia. Ignote le cause, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.