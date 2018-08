Incidente in piazzale Lodi: auto finisce sulla rotonda e si schianta contro un albero. Foto

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria vettura andando a schiantarsi sulla rotonda di piazzale Lodi, a Milano, e contro un albero. Per fortuna senza gravi conseguenze.

Succede attorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato. A dare notizia dell'incidente è il 118 che sul posto è intervenuto con due ambulanze per soccorrere le due persone all'interno dell'abitacolo, un uomo di 25 anni e una donna di 26.

I due sono stati trasportati all'ospedale Policlinico in codice verde. I rilievi per capire la dinamica sono stati affidati alla polizia locale.