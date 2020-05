Incidente a San Giuliano, violento frontale tra due auto: un'intera famiglia in ospedale

Una intera famiglia in ospedale: mamma, papà e figlia di due anni. E poi due una Peugeot 3008 e una Fiat Tipo completamente distrutte da un violento impatto frontale. È il bilancio di un grave incidente avvenuto sulla via Emilia a San Giuliano Milanese nella serata di sabato 17 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ferito più grave è un uomo di 45 anni, accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico oltre a traumi al bacino e fratture costali. Meno gravi, invece, le condizioni della madre 30enne che ha riportato un trauma cranico e agli arti inferiori: la donna è stata trasportata insieme alla figlia al Niguarda in codice giallo.