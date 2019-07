Grave incidente ad Albairate: perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso, morto 50enne

Non è ancora chiaro il motivo per il quale ha perso il controllo della vettura che guidava ed è finito fuori strada sulla Provinciale 114 di Milano, ad Albairate. È morto lì, sul colpo, e per i medici del 118 non c'è stato nulla da fare.

A pagare con la vita l'incidente avvenuto martedì sera attorno alle 20.30 è un uomo di 50 anni. L'automobilista è prima finito fuori strada in un campo e, infine, la sua corsa si conclusa dentro un fosso.

Incidente ad Albairate: arriva l'elicottero del 118

Inutile per l'uomo l'arrivo dei medici del 118 intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Il trauma era molto importante e non c'è stato nulla da fare. Gli uomini dell'Azienda regionale emergenza urgenza questa volta non hanno potuto far nulla.

Per fare i rilievi e gestire la circolazione durante le operazioni più urgenti sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia Abbiategrasso. Ai vigili del fuoco invece il compito di riportare sulla strada l'automobile della vittima.