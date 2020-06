Terribile incidente a Vermezzo, auto sfonda il guard rail e 'vola' giù dal ponte: due morti

Per il conducente e il passeggero, entrambi individuati come giovani di 30 anni, non c'è stato nulla da fare. Sono morti praticamente sul colpo dopo l'incidente nel quale è rimasta coinvolta solo la loro auto, lungo Provinciale 30 a Vermezzo Con Zelo (Milano).

Bilancio amarissimo per lo schianto avvenuto poco dopo le 20 di domenica sera, nei pressi del punto dove la sp 30 incontra la Vigevanese, accanto al Naviglio. L'auto sulla quale viaggiavano le due vittime ha letteralmente sfondato il guard rail, per poi fare un volo di circa sei metri nella scarpata sotto, prima di atterrare in un piccolo corso d'acqua.

Morti due giovani di 30 anni a Vermezzo, l'incidente

Per i due trentenni è stata la fine. Uno è morto, dopo essere stato scaraventato fuori dall'abitacolo e l'altro schiacciato dal peso stesso della vettura, stando alle prime informazioni dei soccorritori sul luogo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competenti per territorio, il personale del 118 con ambulanza e elisoccorso, e i vigili del fuoco. L'auto è stata recuperata con la gru dai pompieri, presenti con sette mezzi. I militari hanno fatto i rilievi stradali: diverse le ipotesi al vaglio per capire il motivo che ha provocato l'incidente.