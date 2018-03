Incidente in tangenziale ad Assago, schianto tra auto e camion: un morto e due feriti gravi

L'impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo. Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Notte di sangue, quella tra martedì e mercoledì, sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di uno schianto costato la vita a un ragazzo di ventiquattro anni. L'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le 3 all'altezza dell'area di servizio Assago Ovest, ha coinvolto un camion e l'auto a bordo della quale la vittima viaggiava insieme a un ragazzo di trentadue anni e una ragazza di ventotto.

Dopo l'impatto, le cui cause sono da chiarire, il conducente è rimasto incastrato nella macchina e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, mentre gli altri due passeggeri sono stati soccorsi da medici e volontari.

Le condizioni più critiche sono subito apparse quelle del ventiquattrenne, un cittadino marocchino - B.C. le sue iniziali - ufficialmente residente a Cologno Monzese ma domiciliato a Vimodrone. Il giovane, che viaggiava sui sedili posteriori, è stato sbalzato fuori dall'auto dopo lo schianto ed è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. Trasportato al San Carlo con le manovre di rianimazione in corso, è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Gravi anche le condizioni delle altre due persone che erano in auto: il trentaduenne - che si trovava alla guida - è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato in pericolo di vita, e la ventottenne - che viaggiava accanto al guidatore e anche lei "volata" fuori dalla vettura - è finita al Policlinico in codice giallo. Secondo le prime informazioni, i due non avevano documenti con sé e sono ancora da identificare. Praticamente illeso, invece, il conducente del camion, che è stato il primo ad allertare i soccorsi.

Per permettere l'intervento del 118 - giunto sul posto con quattro ambulanze e due auto mediche - e per consentire alla polizia Stradale di effettuare tutti i rilievi necessari, la tangenziale Ovest è rimasta a lungo chiusa in direzione sud, con gli automobilisti che sono stati costretti a uscire a Corsico.

Stando alle primissime ricostruzioni dei poliziotti, il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della vettura e avrebbe finito la propria corsa contro il guardrail al lato destro della carreggiata. Poi, sarebbe arrivato lo schianto fatale col camion.