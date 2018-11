Incidente sulla Tangenziale Nord: gravissimo un motociclista, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale Nord all'altezza di Sesto San Giovanni Sud nel pomeriggio del 29 novembre, verso le 17, a causa di un incidente. Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza e un'automedica. Coinvolto nell'impatto un motociclista di 40 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per traumi a tutto il corpo.

Secondo quanto riportato dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il 40enne non era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori e si trova in prognosi riservata.

I rallentamenti sulla A52 Nord interessano la carreggiata Sud, soprattutto nel tratto tra l'interconnessione A51 e Sesto San Giovanni Viale Pisa. Le code si estendono anche tra la Strada Provinciale 44 Milano Meda e Monza Centro /Sesto Nord e tra la Strada Provinciale 9 Vecchia Valassina e la Strada Provinciale 44 Milano Meda.