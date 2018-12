Incidente in piazza Bottini, travolti da camion Amsa mentre attraversano la strada

Due pedoni sono stati investiti da un camioncino nella tarda serata del 5 dicembre, in piazza Bettini, zona Forze Armate. Per soccorrerli sono arrivate due ambulanze e un'automedica del 118. I due signori, un 76enne e una 84enne, sono stati trasportati all'ospedale San Paolo e al San Carlo in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale.

Come riferito da un testimone uno dei due investiti sarebbe stato un disabile in carrozzina. A centrare i due anziani mentre stavano attraversando la strada, invece, sarebbe stato un furgone dell'Amsa. Secondo quanto confermato dagli agenti della locale il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso alle due vittime.

A causa dell'impatto il 76enne ha riportato una contusione alla spalla e un trauma alla gamba. Mentre la 84enne ha subito un trauma cranico e diverse escoriazioni al naso e alla bocca. Come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori, gli investiti erano coscienti. Entrambi sono stati visitati dai paramedici, per poi essere trasportati in ambulanza. La donna al San Carlo e l'uomo al San Paolo.