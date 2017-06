Via Cenisio, incidente tra camion dei pompieri e auto: feriti madre, padre e i tre figli piccoli

Grave incidente venerdì pomeriggio in via Cenisio a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto un camion dei vigili del fuoco e una Bmw, con a bordo un'intera famiglia.

Verso le 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati tra loro all’incrocio tra via Cenisio e via Fratelli Induino. Lo schianto è stato violentissimo, con il mezzo dei pompieri - naturalmente più alto e pesante di un’auto - che ha letteralmente schiacciato il lato anteriore destro della vettura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e un’auto medica, per verificare le condizioni degli occupanti dell'auto: una donna e un uomo di ventisette e venticinque anni, un ragazzino di sedici e due bimbi di due.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, nessuno di loro è rimasto ferito in maniera grave. Il padre è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco insieme al figlioletto di due anni, mentre la madre, l’altro piccolo e il sedicenne - che ha riportato un lieve trauma cranico - sono finiti al Fatebenefratelli.

In via Cenisio al lavoro anche gli agenti della polizia locale di Milano, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. A causare lo schianto, senza dubbio, è stata una mancata precedenza, ma va ora chiarito se il mezzo dei vigili del fuoco viaggiasse in emergenza - con sirene e lampeggianti accesi - o meno.

È molto probabile che il mezzo fosse diretto sulla A4, all'altezza della barriera di Milano Ghisolfa, dove poco prima si era verificato un altro grave incidente che ha coinvolto sei auto e un camion.