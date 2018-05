Pauroso ribaltamento in via Cozzi: ferito un ragazzo di 31 anni

Un pauroso ribaltamento, per cause da accertare, è avvenuto in serata di martedì 8 maggio in via Cozzi, zona Greco, a Milano.

Un ragazzo di 31 anni, a bordo di una Nissan Micra, è rimasto ferito in modo serio. Per fortuna, però, non sarebbe in pericolo di vita. Dalla centrale operativa del 118 è stata inviata un'ambulanza che ha portato il 31enne al Niguarda.

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi da parte della polizia locale e le operazioni di sgombero. Il ragazzo è stato estratto dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo.

Da chiarire che cosa abbia portato il guidatore a perdere il controllo. Non dovrebbero esserci altre persone coinvolte.