Incidente stradale sulla via Emilia: quattro auto si schiantano, feriti in ospedale

Incidente stradale sulla via Emilia nel tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre. E' successo nel territorio di San Giuliano Milanese pochi minuti prima delle sette. Quattro i feriti, altrettante le vetture coinvolte nello schianto.

Sul posto si sono recati i carabinieri di San Donato Milanese per i rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza la strada, che a quell'ora era piuttosto trafficata per i rientri a casa dei pendolari. In via Emilia anche i vigili del fuoco di Milano e di San Giuliano Milanese oltre ai sanitari del 118 con tre ambulanze ed una automedica.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, che ha avuto tra le conseguenze l'intensificazione del traffico dei veicoli. Quattro, come si diceva, i feriti: due 34enni, un 53enne ed una 36enne. Nulla di serio per loro: due sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso di San Donato Milanese mentre un'altra persona ferita è stata trasportata in codice verde a Melegnano.