Incidente in via Mecenate a Milano, violento schianto tra un'auto e una moto: grave un ragazzo

È stato accompagnato in codice rosso al Policlinico il motociclista di 28 anni rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con un'auto in via Mecenate all'angolo con viale Ungheria a Milano nella mattinata di mercoledì 7 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 9.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto, una Opel corsa guidata da un 26enne italiano, si trovava in via Mecenate e abbia svoltato a sinistra al semaforo con viale Ungheria. La moto, invece, si trovava nella parte opposta dell'incrocio. L'impatto è avvenuto nella parte posteriore destra dell'auto. Per il momento non è chiaro chi non abbia rispettato la precedenza.

Le condizioni del 28enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al nosocomio.