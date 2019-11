Milano, tir perde gasolio in strada: via Palmanova chiusa per due ore, traffico in tilt

Asfalto completamente imbiancato, per "assorbire" il gasolio. E traffico paralizzato. Mattinata di passione quella di mercoledì per gli automobilisti che si sono trovati a passare in via Palmanova, andata completamente nel caos a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

I problemi sono iniziati poco dopo le 7, quando - stando a quanto finora appreso - un tir che viaggiava in direzione periferia ha perso gasolio dal serbatoio e ha lasciato una lunga, e larga, scia oliosa sull'asfalto.

A quel punto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno allertato Amsa e dalle 8 circa hanno chiuso al traffico la strada per evitare potenziali incidenti.

La via è stata inizialmente off limits da piazza Sire Raul a via Carnia - su una sola corsia - e poi, su entrambe le corsie, da Carnia fino all'imbocco della tangenziale. L'intervento dei tecnici, che hanno sparso sull'asfalto la solita "polvere" bianca per "cancellare" il gasolio, è durato circa un paio di ore. Pesantissimi, inevitabilmente, i disagi per il traffico, con via Palmanova che è stata a lungo bloccata.