Incidente in via Prati: ragazzino travolto da un'auto mentre è in bicicletta

Un ragazzino di 12 anni, nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15 e 30, è stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta.

Secondo i primi riscontri il giovanissimo avrebbe attraversato la strada all'improvviso, lontano dalle strisce pedonali e ciclabili. Per la vettura è stato impossibile evitare l'impatto. Il fatto è avvenuto a Cinisello Balsamo in via Prati.

Sul posto sono subito giunte ambulanza e automedica inviate dalla centrale operativa del 118. Nonostante lo spavento e le contusioni, il 12enne non è in pericolo di vita.

E' stato portato al Niguarda per accertamenti ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione. La polizia locale ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.