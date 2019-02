Incidente in viale Certosa tra due auto, pauroso schianto

Nella notte, due auto, per cause da accertare, sono rimaste coinvolte in un grave incidente in viale Certosa, all'altezza di Monte Ceneri. Nel sinistro, una Range Rover ha concluso la carambola contro il pilone del sottopasso.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere. Non sono ancora note le cause dell'incidente; la polizia locale sta ricostruendo l'accaduto.

Tre persone sono rimaste ferite. Per fortuna, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono state medicate sul posto dai soccorritori. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area.

Soltanto poche ore fa, un altro incidente ha coinvolto una vettura di grossa cilindrata in via Senato, in pieno centro.