Incidente stradale in viale Lucania: ferito un ragazzo di venticinque anni, traffico bloccato

Traffico in tilt in zona Corvetto a Milano a causa di un incidente stradale che venerdì mattina ha coinvolto due auto.

Lo scontro tra le vetture, avvenuto pochi minuti prima delle otto, ha provocato un ferito. Si tratta di un ragazzo di venticinque anni le cui condizioni in un primo momento sembrava potessero essere gravi ma che fortunatamente alla fine è stato trasportato in ospedale in codice verde.

L'incidente è avvenuto in viale Lucania. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia locale per fare i rilievi.

Infomobilitàa informa che ci sono rallentamenti in viale Lucania, tra piazzale Corvetto e via Boncompagni per i rilievi.