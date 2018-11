Incidente nella preferenziale di viale Misurata: uomo travolto da scooterone, due feriti gravi

Grave incidente venerdì pomeriggio in viale Misurata, zona Lorenteggio a Milano. Alle 15.20, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooterone che percorreva la corsia preferenziale ha travolto un uomo che stava attraversando la strada proprio all'angolo con piazza Bolivar.

Dopo l'impatto, molto violento, sia il pedone sia il motociclista sono rimasti a terra feriti. Soccorsi dagli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica del 118, entrambi sono finiti al pronto soccorso. Stando a quanto riferito da Areu, l'uomo alla guida del mezzo a due ruote - un 36enne - è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda: ha riportato un trauma al volto, alla schiena, al collo e alla caviglia. È stato portato al San Carlo, invece, il pedone - un uomo di trentotto -, che è stato ricoverato in codice giallo. Le condizioni di entrambi sono giudicate serie.

In viale Misurata hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso. Saranno proprio i ghisa ad accertare se il 38enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno.

L'incidente ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione in zona. Disagi anche per i mezzi pubblici, con Atm che è stata costretta a deviare il percorso delle linee 90 e 91.