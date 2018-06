Milano, grave incidente tra via Lombroso e viale Molise: motociclista si 'spacca' il femore

Un uomo in ospedale con il femore fratturato e con un importante trauma facciale, altre due persone lievemente ferite. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 2 di martedì, all'incrocio tra viale Molise e via Cesare Lombroso, a Milano.

Nello schianto sono rimaste coinvolte una Lancia Y guidata da una donna di 28 anni e uno scooter Piaggio Liberty con a bordo due persone. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dello scooter, un 29enne. Stando a quanto riferito dai medici del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze e un'automedica, il ragazzo era cosciente ma considerando la consistenza dei traumi è stato trasportato al Niguarda in codice rosso. Gli altri feriti sono stati ricoverati al Fatebenefratelli e al Policlinico, rispettivamente in verde e giallo.

Per capire la dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Stando alla loro ricostruzione: la vettura percorreva viale Molise in direzione Nord mentre lo scooter proveniva in direzione opposta. All'incrocio, il motociclista ha svoltato a sinistra ed è stato centrato dall'auto. Pare che in quel momento l'impianto semaforico fosse lampeggiante ma su questo aspetto gli agenti stanno facendo ulteriori verifiche.