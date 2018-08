Incidente sulla tangenziale ovest: tre persone trasportate in ospedale in codice giallo

Quattro feriti di cui tre trasportati in ospedale in codice giallo. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 9:30 sulla tangenziale ovest, nel tratto dell'innesto con l'a7, tra Corsico e Gaggiano. Sul posto sono accorse due ambulanze.

I passeggeri dei due veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto per tamponamento, sono tre uomini di 27, 39 e 43 anni e una donna di 42 anni. Tutti hanno riportato traumi multipli al collo e agli arti. ll meno grave è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Paolo in codice verde; mentre gli altri tre, tra cui l'unica donna coinvolta, avendo lesioni più gravi sono arrivati all'Humanitas di Rozzano in codice giallo. Tutti e quattro gli incidentati, comunque, sono rimasti coscienti in attesa che arrivassero i soccorsi dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e non risultano in pericolo di vita.