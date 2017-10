Smog a Milano, l'appello: "Lasciate l'auto a casa". E c'è chi propone di far pagare Area C alle moto

Continua l'emergenza smog a Milano e iniziano fioccare le prime proposte radicali per tentare di frenare l'inquinamento. Nei giorni scorsi le concentrazioni di Pm10 hanno raggiunto concentrazioni altissime: oltre i 100 microgrammi per metro cubo, il doppio del valore limite ( 50 µg/m³).

Se non ci sarà alcun miglioramento fino a lunedì, scatteranno le misure di sceondo livello del protocollo Aria: stop al traffico con i veicoli commerciali Euro 3 diesel fermi dalle 8.30 alle 18.30 e limitazioni estese anche agli Euro 4 diesel, seppure solo alla mattina.

E se il "blocco totale della circolazione" non è previsto dal nuovo "protocollo Aria", dal Municipio 3 arriva l'appello a lasciare le auto a casa e tenere spenti i riscaldamenti. Presidente e alcuni assessori del terzo municipio di Milano hanno deciso di "rinunciare all’uso dell’autovettura privata in questo periodo emergenziale — scrive nella nota diffusa Caterina Antola —. Rivolgiamo un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini del Municipio 3 a fare altrettanto, a non usare l’auto privata o a limitarne l’uso ai soli casi di estrema necessità, così come a non accendere il riscaldamento a casa e al lavoro". Non solo, il presidente della commissione mobilità e ambiente a Palazzo Marino Carlo Monguzzi lancia un altro segnale forte: "Domenica se non piove si vada a piedi". Inoltre anche il primi cittadino Beppe Sala ha definito la situazone "Intollerabile".

Non solo. Tra le proposte arrivate in questi giorni di particolare criticità anche quella di far pagare l'Area C a moto e motorini. L'idea è di Maria Teresa Baldini, consigliere regionale della Lombardia in forza a Fuxia People.

Nella giornata di domenica, tuttavia, potrebbe arrivare una tregua: è previsto il passaggio di una perturbazione nordatlantica che porterà piogge sparse e temporali sulla zona centrorientale della Lombardia. Ma sarà un caso eccezionale: la prossima settimana si prospetta ancora all'insegna dell'alta pressione.