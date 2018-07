Rubano un suv e fuggono contromano e a folle velocità ma si schiantano: arrestata coppia

In pochi secondi erano riusciti a rubare le chiavi di un suv all'interno di un bar in via Maestri Campionesi. Peccato che poche decine di minuti dopo avessero alle 'costole' alcune volanti della polizia. L'inseguimento – a folle velocità e con alcuni tratti percorsi anche contromano e semafori rossi bruciati – è durato circa una quartina di minuti, dalle 11.57 alle 12.40 di martedì. Fino a quando i fuggiaschi non sono andati a schiantarsi contro un lampione in via San Dionigi, zona Corvetto.

A finire in manette è una coppia di ragazzi. Lui, un marocchino di 37 anni, con precedenti e ricercato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari dal 5 luglio. E lei, un'italiana di 24 anni. I due hanno tentato una fuga a piedi e poi si sono scagliati contro gli agenti. Sono accusati di furto aggravato, resistenza, lesioni e ricettazione.

Dopo aver subito il furto delle chiavi della sua Land Rover, la vittima ha subito chiamato la polizia. Gli uomini della volati – targa in mano – si sono messi alla ricerca del suv. E dopo circa una decina di minuti lo hanno intercettato in zona in viale Umbria. Inizia da lì una pericolosa scorribanda, al termine della quale alcuni poliziotti sono stati portati in ospedale per essere medicati. Dopo aver raggiunto i fuggiaschi.

L'abitacolo era stato riempito di merce rubata poco prima in una negozio di via Pomposa: scarpe, profumi, cuffie, cellulari e fotocamere. Il materiale è stato restituito al proprietario.