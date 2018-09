Paura per un bimbo di tre anni: investito mentre attraversa la strada da solo

Un bambino di tre anni è stato investito da un'auto in via Lopez Sabatino, zona Quarto Oggiaro, verso le 13 del 3 settembre. Il piccolo, di origine straniera, era sfuggito alla presa del padre e aveva iniziato ad attraversare la strada, quando è stato urtato dal veicolo. Sul posto sono accorsi un'ambulanza, un'automedica e gli agenti della polizia locale. A causa dell'impatto il bimbo ha riportato un trauma all'arto inferiore con probabile frattura di tibia e perone.

L'automobilista del veicolo coinvolto nell'incidente si è subito fermato per prestare soccorso alla giovanissima vittima, che aveva iniziato l'attraversamento senza aspettare il genitore e in un punto della carreggiata sprovvisto di strisce pedonali. Fortunatamente il piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice giallo, non ha riportato altri danni oltre a quello alla gamba ed è sempre rimasto cosciente nell'attesa che arrivasse l'ambulanza.