Isis, 21enne parte da Milano alla Siria. Condannato a otto anni

Un marocchino di ventun anni è stato condannato a otto anni di reclusione per terrorismo internazionale dalla corte d'assise di Milano. Il giovane viveva in una comunità per minori. Nel frattempo, nel 2015, è andato in Siria dove si è sposato e ha avuto una figlia.

La condanna è arrivata con l'esibizione, da parte del pubblico ministero, di diverse prove che il marocchino si fosse avvicinato all'Isis, ad esempio manifestando la volontà di combattere per Allah durante dialoghi con diverse persone, a partire dalla sua famiglia; e poi vari post su Facebook e il tentativo di "convertire" alla causa della jihad almeno tre ragazzi che vivevano in comunità insieme a lui.

Durante il processo, una zia del 21enne ha testimoniato che il nipote si è pentito di avere aderito all'Isis e non sopporta più di assistere agli orrori della guerra: la famiglia stessa starebbe aiutando il ragazzo a tornare in Europa, forse in Italia, forse in altri Paesi: su questo punto lavora la Digos, per capire se si tratti delle reali intenzioni del 21enne. Per lui, se tornasse in Italia, scatterebbe l'arresto e poi - sempre decisa dal giudice - l'espulsione dal Paese.