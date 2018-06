Odissea sul treno Italo: passeggeri 'chiusi' per 5 ore in galleria, poi a piedi sui binari nel buio

Cinque ore nel tunnel senza via di uscita. Poi, alcuni metri a piedi sui binari, nel buio. Quindi, l'arrivo a casa ormai a notte fonda, in una città deserta.

È stata una odissea quella dei passeggeri che mercoledì sera hanno avuto la sfortuna di trovarsi a bordo del treno Italo 9989 in servizio da Milano a Roma Termini. Fino all'arrivo in Lazio il viaggio era andato perfettamente, ma poi in una galleria poco prima di Roma - a Capena - ecco l'intoppo.

Il treno si ferma, donne e uomini a bordo pensano a uno stop di qualche minuto per motivi tecnici, tutto sommato accettabile. E invece la realtà è un'altra: passano i minuti, le ore e il convoglio resta lì fermo, immobile, per un guasto "irreperabile" la cui natura al momento non è nota.

La situazione si sblocca soltanto all'1.59, dopo 4 ore e 55 minuti su un treno fermo in galleria e un tentativo, fallito, di far trainare il treno nella vicina stazione di Tiburtina.

La disavventura di chi era sull'Italo 9989 è ben riassunta nei tweet di Lia Capizzi, la giornalista Sky che era tra gli "intrappolati" nel tunnel. "Allucinante. In viaggio su @ItaloTreno 9989 da Milano a Roma. Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito 'irreparabile'. Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria", il primo aggiornamento social.

La luce in fondo al tunnel, lasciamo @ItaloTreno #9989 per salire su un nuovo treno pic.twitter.com/PMB0LuxT4h — Edo Colombo (@edocolombo) 13 giugno 2018

"Da Roma Tiburtina (a 25Km da qui) è arrivato un mezzo per trainarci ma non è stato possibile l'aggancio. Situazione di disagio. Prevale la solidarietà tra i passeggeri anche nel dividersi la poca acqua rimasta. Ma dopo 3 ore bloccati in una galleria il nervosismo è in aumento", il secondo tweet, seguito dall'aggiornamento: "Inizia la quarta ora dentro la galleria (dalle h 21.05). Arrivati gli uomini della Protezione Civile per il piano evacuazione e successivo trasbordo. Al buio. Ci faranno salire su un treno appena arrivato da Roma".

Quindi, il lieto fine: "Trasbordo completato, grazie a Polizia e Protezione Civile. Alle h 1.59 il (nuovo) Italo parte. Dopo 4 h e 55' lasciamo la galleria. Scatta l'applauso. Pur nel profondo disagio sottolineo la compostezza e la solidarietà della maggioranza dei passeggeri. THE END. (finalmente)".