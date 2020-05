Milano, arrestati due ladri “professionisti” nel parcheggio di un supermercato: la tecnica

Sono ritenuti dei veri e propri professionisti del furto con destrezza con la tecnica del “vol à la portiere”. Sono stati arrestati sabato 2 maggio a Milano dalla polizia di Stato: si tratta di un cittadino francese ed un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, in piazzale Loreto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno riconosciuto, nonostante avesse indosso la mascherina, un cittadino palestinese già arrestato lo scorso novembre per un borseggio ai danni di una turista in centro a Milano.

Gli agenti, seguendolo a distanza, lo hanno notato appostarsi alle spalle di una donna con un passeggino al seguito, con l'intenzione di borseggiarla, senza tuttavia riuscirci. Dopo aver desistito, l'uomo è stato raggiunto da un'altra persona, un cittadino francese. Altro personaggio noto ai poliziotti perché arrestato in passato per la stessa tipologia di reati.

Il furto al supermercato

Entrambi, dopo una breve conversazione, si sono diretti verso un supermercato nei pressi di via Padova e, dopo essersi fermati nel parcheggio hanno atteso che un cliente iniziasse a riporre la spesa appena fatta all’interno del portabagagli della sua auto. E mentre uno dei due faceva da palo, il secondo si è abbassato sul lato posteriore dell’autovettura della vittima, e camminando carponi, si è avvicinato alla portiera anteriore, l’ha aperta ed ha preso un marsupio che era appoggiato sul sedile per poi fuggire insieme al complice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti li hanno subito bloccati, hanno recuperato e restituito alla vittima, un cittadino italiano 53enne, il marsupio con soldi, documenti e telefono. I due stranieri, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, uno dei due aveva anche in atto la misura del divieto di dimora a Milano disposto a seguito dell’ennesimo furto consumato.