Milano, ladro arrestato due volte in 24 ore: il record dopo la doppia evasione dai domiciliari

E' stato fermato due volte in meno di 24 ore per evasione dagli arresti domiciliari. Finalmente, dopo le seconde manette - è stato portato in carcere.

Protagonista un uomo italiano di 37 anni, con precedenti per furto. Il primo arresto, della Volante Adriatica, è avvenuto alle 12.30 di giovedì all'interno dell'ospedale Niguarda, probabilmente l'uomo era in giro a 'lavorare', almeno è questa l'ipotesi delle forze dell'ordine che lo hanno fermato.

L'evasione e il carcere

Riportato a casa, in via Costalovara, durante la notte, attorno alle 4, è stato ritrovato in viale Suzzani, nei pressi di un hotel. Era evaso nuovamente.

Per lui, a quel punto, si sono aperte le porte del carcere.