Scavalca un cancello e si trafigge la mano con uno spuntone: ladro incastrato per 40 minuti

Stava cercando di superare il cancello per entrare in un parcheggio. Ma, purtroppo per lui, ha fatto male i calcoli e la sua serata è finita decisamente male.

Un ragazzo di diciannove anni, cittadino romeno, è stato denunciato nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri con l'accusa di tentato furto. I militari, allertati dai soccorritori del 118, hanno trovato il giovane "incastrato" nel cancello del condominio al civico 16 di via Adolfo Wildt, a Lambrate.

Verso l'1, stando a quanto accertato dai carabinieri del Radiomobile, il giovane avrebbe cercato di scavalcare il cancello ma si sarebbe trafitto la mano con uno degli spuntoni, restando così in trappola. Vigili del fuoco e militari hanno dovuto lavorare circa quaranta minuti per liberarlo e soltanto dopo il 19enne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice giallo, con una grave ferita alla mano.

Per lui è scattata una denuncia per tentato furto. La stessa sorte è toccata al suo complice, un ragazzo di sedici anni - anche lui romeno - che i militari hanno bloccato poco lontano.