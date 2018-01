Metro lilla: treni fermi tra Tre torri e San Siro Stadio "per verifiche a un convoglio"

Nella mattinata di giovedì 4 gennaio la circolazione dei treni sul binario 2 della metropolitana lilla M5 è stata interrotta tra le stazioni di Tre Torri – Lotto e tra Lotto – San Siro Stadio.

Lo stop, come comunicato in una nota dall'azienda trasporti milanesi, è scattato intorno alle 11.45 per permettere "verifiche tecniche a un treno". Il collegamento è garantito attraverso un servizio di bus navetta, mentre il servizio è regolare nella tratta Bignami-Tre Torri.