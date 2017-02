Mafia in Fiera: Giuseppe Nastasi condannato a 8 anni e 3 mesi

Giuseppe Nastasi è stato condannato a otto anni e dieci mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, appropriazione indebita e riciclaggio, con l'aggravante di avere agevolato organizzazioni mafiose. Si tratta dell'amministratore del consorzio Dominus. La condanna è stata inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Alessandra Dal Corvo nel rito abbreviato. Il pm Paolo Storari aveva chiesto nove anni di reclusione.

Oltre a Nastasi, è imputato (con rito ordinario) il suo ex collaboratore Liborio Pace, mentre condanne minori sono arrivate per la segretaria di Nastasi, Simona Mangoni (tre anni) e Calogero Nastasi, padre di Giuseppe e amministratore di nome del consorzio Dominus (tre anni e otto mesi).

L'accusa era di avere creato fondi neri attraverso un sistema di società "di comodo" e fatture false: parte di questi fondi neri sarebbe andata a uomini di mafia. Il consorzio Dominus sarebbe al centro di questo sistema. Al consorzio la Nolostand (controllata di Fiera Spa) avrebbe affidato appalti per un valore di diciotto milioni di euro in tre anni. L'inchiesta è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e condotta dalla guardia di finanza.

Secondo gli investigatori, Nastasi e Pace sarebbero vicini alla famiglia degli Accardo di Partanna e anche al "cerchio magico" di Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti di mafia maggiormente pericolosi e influenti. A luglio 2016 gli arresti che hanno provocato il "terremoto" in Fiera Milano Spa con le dimissioni del consiglio d'amministrazione. Il tribunale ha disposto anche una provvisionale di risarcimento di 200 mila euro per il comune di Milano per i reati tributari. Circa l'associazione a delinquere aggravata dalla finalità mafiosa, invece, verranno riconosciuti risarcimenti sia allo stesso comune sia a Nolostand e Fiera Milano.