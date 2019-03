"Lotto marzo", a Milano il corteo dell'orgoglio femminile per l'8 marzo (con sciopero)

Prima il presidio. Poi il corteo. Sarà il solito otto marzo di protesta a Milano, dove andrà in scena la manifestazione del collettivo femminista "Non una di meno".

Per venerdì - giorno dello sciopero generale, in cui si fermeranno i treni e tutti i mezzi di Atm - le donne e le ragazze hanno organizzato un doppio momento di "ribellione". Si inizia alle 9 con un presidio in piazza Oberdan che andrà avanti fino alle 15, con un pranzo solidale in programma per le 13. Alle 18, invece, è prevista la partenza del corteo da piazza Duca d'Aosta, proprio fuori dalla stazione Centrale.

I motivi della protesta

"L’8 marzo, in ogni continente, al grido di 'Non Una di Meno!' sarà sciopero femminista. Interrompiamo ogni attività lavorativa e di cura, formale o informale, gratuita o retribuita. Portiamo lo sciopero sui posti di lavoro e nelle case, nelle scuole e nelle università, negli ospedali e nelle piazze. Incrociamo le braccia e rifiutiamo i ruoli e le gerarchie di genere. Fermiamo la produzione e la riproduzione della società. L’8 marzo noi scioperiamo!", hanno annunciato le manifestanti.

"In Italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima della violenza di un uomo, quasi 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica e sessuale, ogni anno vengono uccise circa 200 donne dal marito, dal fidanzato o da un ex - hanno ricordato -. Un milione e 400 mila donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni di età. Un milione di donne ha subito stupri o tentati stupri. 420 mila donne hanno subito molestie e ricatti sessuali sul posto di lavoro. Meno della metà delle donne adulte è impiegata nel mercato del lavoro ufficiale, la discriminazione salariale va dal 20 al 40% a seconda delle professioni, un terzo delle lavoratrici lascia il lavoro a causa della maternità".

Foto - La locandina dello sciopero

"Lo sciopero - hanno spiegato da 'Non una di meno' - è la risposta a tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono le nostre vite, in famiglia, sui posti di lavoro, per strada, negli ospedali, nelle scuole, dentro e fuori i confini. Scioperiamo in tutto il mondo contro l’ascesa delle destre reazionarie che stringono un patto patriarcale e razzista con il neoliberalismo. Scioperiamo perché rifiutiamo il disegno di legge Pillon su separazione e affido, che attacca le donne, strumentalizzando i figli. Rivendichiamo - ha concluso - un reddito di autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare universale".