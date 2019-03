Lutto cittadino a Melegnano per Luca, il ragazzino precipitato dal quarto piano di un palazzo

È morto all'ospedale Niguarda di Milano poco dopo il ricovero Luca Rizzello, il ragazzo di 14 anni che nella tarda mattinata di venerdì 22 marzo era precipitato dal quarto piano di un palazzo di Melegnano, hinterland Sud-Est di Milano.

Il fatto

Tutto era accaduto intorno alle 11.40. Il giovane era stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con manovre rianimatorie in corso, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane si trovava da solo in casa e si è trattato di un gesto volontario.

Lutto cittadino a Melegnano

Il fatto ha scosso profondamente la città di Melegnano. "Il drammatico episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità melegnanese — ha dichiarato il sindaco Rodolfo Bertoli (Pd) —. Proprio interpretando il sentimento della popolazione locale, abbiamo deciso di manifestare in modo solenne la vicinanza alla famiglia del 14enne".

Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 25 marzo: in segno di cordoglio le bandiere istituzionali del comune sono esposte a mezz'asta. Nel fine settimana in tanti si sono stretti attorno alla famiglia di Luca e hanno visitato la camera ardente allestita nella Fondazione Castellini. Non solo, durante tutte le partite di calcio dilettantistico che si sono svolte nel fine settimana nel Sud Milano e nel Lodigiano sono state precedute da un minuto di silenzio in ricordo del giovane. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di lunedì nella basilica Minore di San Giovanni Battista.